Залужный признал, что ситуация на фронте "усложнена"
Валерий Залужный на заседании контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Обложка © t.me / Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация на фронте "усложнена". Об этом он заявил в ходе заседания контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн".
"Подробно проинформировал наших партнёров о ситуации на поле боя. Заметил, что обстановка на фронте усложнена", — написал он в своём телеграм-канале.
Вместе с тем главком ВСУ заверил, что ситуация контролируется, а также доложил о действиях Вооружённых сил Российской Федерации.
Напомним, ранее Залужный уже раскрывал миру реальное положение дел ВСУ на фронте, заявив, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва уже не будет. Это привело к конфликту с Владимиром Зеленским. Недавно тот даже призвал главкома бросить политику. В Госдуме же слова Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. Подробнее о том, для чего украинский генерал сознался в бессилии ВСУ и провале, — в материале Лайфа.