Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация на фронте "усложнена". Об этом он заявил в ходе заседания контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн".

"Подробно проинформировал наших партнёров о ситуации на поле боя. Заметил, что обстановка на фронте усложнена", — написал он в своём телеграм-канале.