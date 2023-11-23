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23 ноября, 05:37

Залужный признал, что ситуация на фронте "усложнена"

<p>Валерий Залужный на заседании контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/CinCAFU/617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Головнокомандувач ЗСУ</a></p>

Валерий Залужный на заседании контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Обложка © t.me / Головнокомандувач ЗСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация на фронте "усложнена". Об этом он заявил в ходе заседания контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн".

"Подробно проинформировал наших партнёров о ситуации на поле боя. Заметил, что обстановка на фронте усложнена", — написал он в своём телеграм-канале.

Вместе с тем главком ВСУ заверил, что ситуация контролируется, а также доложил о действиях Вооружённых сил Российской Федерации.

"Горячо и сложно": Залужный признал патовое состояние украинских войск

"Горячо и сложно": Залужный признал патовое состояние украинских войск

Напомним, ранее Залужный уже раскрывал миру реальное положение дел ВСУ на фронте, заявив, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва уже не будет. Это привело к конфликту с Владимиром Зеленским. Недавно тот даже призвал главкома бросить политику. В Госдуме же слова Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. Подробнее о том для чего украинский генерал сознался в бессилии ВСУ и провале, — в материале Лайфа.

Николь Вербер
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