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Регион
Опубликовано 23 ноября 2023, 05:37
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Залужный признал, что ситуация на фронте "усложнена"

Валерий Залужный на заседании контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Обложка © t.me / Головнокомандувач ЗСУ

Валерий Залужный на заседании контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Обложка © t.me / Головнокомандувач ЗСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация на фронте "усложнена". Об этом он заявил в ходе заседания контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн".

"Подробно проинформировал наших партнёров о ситуации на поле боя. Заметил, что обстановка на фронте усложнена", — написал он в своём телеграм-канале.

Вместе с тем главком ВСУ заверил, что ситуация контролируется, а также доложил о действиях Вооружённых сил Российской Федерации.

Залужный признал патовое состояние украинских войск
Залужный признал патовое состояние украинских войск

Напомним, ранее Залужный уже раскрывал миру реальное положение дел ВСУ на фронте, заявив, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва уже не будет. Это привело к конфликту с Владимиром Зеленским. Недавно тот даже призвал главкома бросить политику. В Госдуме же слова Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. Подробнее о том, для чего украинский генерал сознался в бессилии ВСУ и провале, — в материале Лайфа.

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Николь Вербер
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