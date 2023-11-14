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Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 23:31
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Залужный признал патовое состояние украинских войск

Залужный заявил американскому генералу Брауну о сложной обстановке на передовой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провёл телефонные переговоры с главой Объединённого комитета начштабов США Чарльзом Брауном. Центральной темой беседы стала ситуация на передовой, которую украинский военный назвал трудной.

"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая", — написал Залужный в соцсетях.

Также генералы двух стран обменялись мнениями о планах на зимний период. Браун обсудил с коллегой из Незалежной потребности украинских войск, а также вопросы их подготовки и восстановления.

Украинское военное и гражданское руководство раскололось после громкого заявления Залужного
Украинское военное и гражданское руководство раскололось после громкого заявления Залужного

Ранее Лайф рассказывал, что британские спецслужбы хотят сместить "маленького юмориста" Владимира Зеленского и сделать президентом Залужного. Такой сценарий устроит и некоторых украинских военных.

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t.me / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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