"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая", — написал Залужный в соцсетях.

Также генералы двух стран обменялись мнениями о планах на зимний период. Браун обсудил с коллегой из Незалежной потребности украинских войск, а также вопросы их подготовки и восстановления.