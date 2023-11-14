Залужный признал патовое состояние украинских войск
Залужный заявил американскому генералу Брауну о сложной обстановке на передовой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провёл телефонные переговоры с главой Объединённого комитета начштабов США Чарльзом Брауном. Центральной темой беседы стала ситуация на передовой, которую украинский военный назвал трудной.
"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая", — написал Залужный в соцсетях.
Также генералы двух стран обменялись мнениями о планах на зимний период. Браун обсудил с коллегой из Незалежной потребности украинских войск, а также вопросы их подготовки и восстановления.
Ранее Лайф рассказывал, что британские спецслужбы хотят сместить "маленького юмориста" Владимира Зеленского и сделать президентом Залужного. Такой сценарий устроит и некоторых украинских военных.
t.me / Міністерство оборони України