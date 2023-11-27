"Пауки в банке": Полковник в отставке объяснил, почему украинские депутаты накинулись на Залужного

Претензии украинских депутатов к главкому ВСУ Валерию Залужному из-за отсутствия планов боевых действий звучат более чем странно. Об этом заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Заявление о том, что у Залужного нет планов, — глупость. У такого военачальника, как Залужный, будь он неладен, есть планы на каждый день, и на будущее тем более", — приводит слова эксперта сайт MK.ru.

По словам Матвийчука, в настоящее время в политической жизни Украины происходит натуральная борьба, так как дерутся "два паука в банке" — Зеленский и Залужный.

"Посмотрим, кто кого первым удавит", — заключил военный эксперт.