"Пауки в банке": Полковник в отставке объяснил, почему украинские депутаты накинулись на Залужного
Военный эксперт Матвийчук счёл глупостью слова о том, что у Залужного нет планов
Претензии украинских депутатов к главкому ВСУ Валерию Залужному из-за отсутствия планов боевых действий звучат более чем странно. Об этом заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
"Заявление о том, что у Залужного нет планов, — глупость. У такого военачальника, как Залужный, будь он неладен, есть планы на каждый день, и на будущее тем более", — приводит слова эксперта сайт MK.ru.
По словам Матвийчука, в настоящее время в политической жизни Украины происходит натуральная борьба, так как дерутся "два паука в банке" — Зеленский и Залужный.
"Посмотрим, кто кого первым удавит", — заключил военный эксперт.
Напомним, ранее заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, член правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил план действий на следующий год. По словам парламентария, у военных нет никаких идей, а все их предложения сводятся к просьбам дать больше людей.
Как писал Лайф, на прошлой неделе Зеленский публично раскритиковал Залужного и призвал его бросить политику. Конфликт между ними вышел в публичное поле после того, как главком в интервью западной прессе признался, что боевые действия на Украине зашли в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Зеленский не согласился с позицией Залужного и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября, в свой день рождения.
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