В партии Зеленского призвали наказать украинских генералов
Депутат от "Слуги народа" Безуглая потребовала наказания для генералитета ВСУ
Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая продолжила высказываться против командования ВСУ и потребовала наказания для главкома Валерия Залужного и генералитета в целом за провал контрнаступления, а также отсутствие плана продолжения боевых действий. Ранее она призывала военачальника подать в отставку.
"Ни один генерал не наказан. Речь идёт не о том, чтобы не посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно "боевой иммунитет", а о том, что снимают десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен", — написала парламентарий на своей странице в соцсети.
По её словам, командование украинскими войсками поделено на фракции и является кастой, получающей огромные деньги и власть. При этом в сложившейся обстановке Безуглая обвинила бывшего министра обороны страны Алексея Резникова.
"Если дать 47 бригаде "Брэдли", но "прощёлкать" на них динамическую защиту на складах Координационных советов по логистике, а затем, не проведя доразведку, заставить наступать "Брэдлями" по минным полям, то мы получим уничтоженные "Брэдли" и убитых и раненых украинских граждан. На это не хватит ни 100, ни 300 американских машин", — добавила Безуглая.
Напомним, накануне заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, член правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил плана действий на следующий год. По словам депутата, военные не могут представить никакой идеи, а все их предложения сводятся к просьбам предоставить больше людей.
Ранее Лайф писал, что Зеленский публично наехал на Залужного и призвал его бросить политику. Конфликт между ними вышел в публичное поле после того, как Залужный в интервью Economist признался, что боевые действия на Украине зашли в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября, в свой день рождения.
ТАСС / AP