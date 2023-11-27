В партии Зеленского призвали наказать украинских генералов

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая продолжила высказываться против командования ВСУ и потребовала наказания для главкома Валерия Залужного и генералитета в целом за провал контрнаступления, а также отсутствие плана продолжения боевых действий. Ранее она призывала военачальника подать в отставку.

"Ни один генерал не наказан. Речь идёт не о том, чтобы не посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно "боевой иммунитет", а о том, что снимают десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен", — написала парламентарий на своей странице в соцсети.

По её словам, командование украинскими войсками поделено на фракции и является кастой, получающей огромные деньги и власть. При этом в сложившейся обстановке Безуглая обвинила бывшего министра обороны страны Алексея Резникова.

"Если дать 47 бригаде "Брэдли", но "прощёлкать" на них динамическую защиту на складах Координационных советов по логистике, а затем, не проведя доразведку, заставить наступать "Брэдлями" по минным полям, то мы получим уничтоженные "Брэдли" и убитых и раненых украинских граждан. На это не хватит ни 100, ни 300 американских машин", — добавила Безуглая.