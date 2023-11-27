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27 ноября, 01:04

"Они доиграются": Зеленскому объяснили, чем для него обернётся скандал с Залужным

Украинский активист Леменов: В Киеве к власти придут военные

Известный прозападный активист Александр Леменов заявил, что к власти в Незалежной придут военные, а Украина в итоге потеряет многие территории. Такое мнение он высказал на своей станице в социальной сети.

Так он ответил заместителю главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, члену правящей партии "Слуга народа" Марьяне Безуглой, которая призвала главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного покинуть свой пост.

"В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — заявил активист.

Леменов также подчеркнул, что находящиеся у власти на Украине люди забывают, что фронт пока ещё не рушится благодаря военным, а не нардепам. В то же время он предрёк им незавидную судьбу. По его словам, "они ещё доиграются", потеряв территории.

"Они видят всё, что мы делаем": Залужный раскрыл неудобную правду о контрнаступлении ВСУ

"Они видят всё, что мы делаем": Залужный раскрыл неудобную правду о контрнаступлении ВСУ

Ранее Лайф писал, что Безуглая призвала Залужного покинуть свой пост, так как он не представил плана действий на следующий год. Напомним, что возможный конфликт с главкомом ВСУ недавно прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что военные не могут заниматься политикой, когда идут боевые действия.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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