"Они доиграются": Зеленскому объяснили, чем для него обернётся скандал с Залужным
Украинский активист Леменов: В Киеве к власти придут военные
Известный прозападный активист Александр Леменов заявил, что к власти в Незалежной придут военные, а Украина в итоге потеряет многие территории. Такое мнение он высказал на своей станице в социальной сети.
Так он ответил заместителю главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, члену правящей партии "Слуга народа" Марьяне Безуглой, которая призвала главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного покинуть свой пост.
"В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — заявил активист.
Леменов также подчеркнул, что находящиеся у власти на Украине люди забывают, что фронт пока ещё не рушится благодаря военным, а не нардепам. В то же время он предрёк им незавидную судьбу. По его словам, "они ещё доиграются", потеряв территории.
Ранее Лайф писал, что Безуглая призвала Залужного покинуть свой пост, так как он не представил плана действий на следующий год. Напомним, что возможный конфликт с главкомом ВСУ недавно прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что военные не могут заниматься политикой, когда идут боевые действия.
t.me / Zelenskiy / Official