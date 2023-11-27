"Они доиграются": Зеленскому объяснили, чем для него обернётся скандал с Залужным

Известный прозападный активист Александр Леменов заявил, что к власти в Незалежной придут военные, а Украина в итоге потеряет многие территории. Такое мнение он высказал на своей станице в социальной сети.

Так он ответил заместителю главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, члену правящей партии "Слуга народа" Марьяне Безуглой, которая призвала главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного покинуть свой пост.

"В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — заявил активист.