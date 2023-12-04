В офисе Зеленского признали, что дни Залужного на посту главкома ВСУ могут быть сочтены
УП: Вопрос об отставке Залужного может перейти в практическую плоскость
Вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рискует перерасти в практическую плоскость, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского. Собеседник издания допустил такой ход событий, учитывая эмоциональность Зеленского.
"Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнёрами [о ситуации на Украине] может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую", — сказал он.
Источник добавил, что на должность главнокомандующего ВСУ Зеленский рассматривает командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, однако у такого варианта есть две проблемы. Во-первых, в офисе боятся, что отставка превратит Залужного в "новую суперзвезду украинской политики". Во-вторых, Сырский имеет в армии тяжёлый образ командира, не считающегося с потерями.
Напомним, на Украине вовсю кипит политическая борьба между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. А всё началось с недавнего интервью главкома ВСУ, в котором тот вскрыл правду о тупиковости положения дел на фронте. С этим не согласился Зеленский, который сразу объявил планы наступления на текущий и следующий годы, после чего даже призвал Залужного бросить политику. А некоторые члены партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома. В то же время, по данным украинских СМИ, Зеленский боится проводить выборы на Украине из-за конкуренции со стороны Залужного.
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