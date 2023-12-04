В офисе Зеленского признали, что дни Залужного на посту главкома ВСУ могут быть сочтены

Вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рискует перерасти в практическую плоскость, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского. Собеседник издания допустил такой ход событий, учитывая эмоциональность Зеленского.

"Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнёрами [о ситуации на Украине] может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую", — сказал он.