Где Залужный?: На Западе заметили странность в передвижениях Зеленского
FT: Залужный перестал появляться на встречах Зеленского с украинскими генералами
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный перестал появляться на публике с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, Зеленский на днях посетил несколько регионов, находящихся рядом с линией фронта, для встречи с различными генералами. Однако среди них не оказалось Залужного.
В материале говорится, что главкома ВСУ не было на фотографиях. А близкие к Зеленскому люди якобы заявили, что у него с Залужным были разногласия по поводу ведения контрнаступления.
А ранее Лайф писал, что на Украине вовсю кипит политическая борьба между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Напомним, всё началось со скандального интервью главкома ВСУ журналу Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. Украинский лидер даже призвал главкома бросить политику. После этого некоторые члены пропрезидентской партии "Слуга народа" начали требовать отставки главкома ВСУ. При этом Зеленский не прочь провести выборы на Украине, однако боится конкуренции со стороны Залужного.
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