Где Залужный?: На Западе заметили странность в передвижениях Зеленского

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный перестал появляться на публике с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Зеленский на днях посетил несколько регионов, находящихся рядом с линией фронта, для встречи с различными генералами. Однако среди них не оказалось Залужного.