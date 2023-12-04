"От оптимизма ни следа": В поведении Зеленского заметили серьёзные изменения
TV5Monde: После провала контрнаступления ВСУ у Зеленского не осталось оптимизма
После провала украинского контрнаступления у Владимира Зеленского совсем не осталось оптимизма. Об этом говорится в сюжете телеканала TV5Monde.
Журналисты напомнили об обещаниях Зеленского: в конце прошлого года он заверял украинцев в том, что 2023-й принесёт киевскому режиму победу. Однако минул почти год, и теперь ему предстоит столкнуться с горькой правдой: контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесло плодов.
Помимо того, в украинском руководстве в последнее время наблюдаются крайне неспокойные тенденции, а именно возможный раскол. Это подтверждается действиями членов провластной партии "Слуга народа" в Верховной раде — прежде всего громкими заявлениями нардепа Марьяны Безуглой с требованиями об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В этом ей, как сообщает западное СМИ, потворствует лидер президентской политической фракции Давид Арахамия.
В материале говорится, что офис Зеленского пытается дистанцироваться от данных заявлений, но, несмотря на это, его взаимоотношения с главкомом ВСУ становятся всё более прохладными. Упрекая Залужного в том, что генерал "занимается политикой", Зеленский подтвердил тем самым, что между ними зарождается соперничество, передаёт телеканал.
"И хотя министру обороны было поручено опровергать эти разделения как "мнимые", он старается зря: в украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь — настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа", — резюмирует TV5Monde.
Напомним, ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва уже не будет. Это привело к конфликту с Владимиром Зеленским. Последний даже призвал главкома бросить политику. После этого некоторые члены пропрезидентской партии "Слуга народа" начали требовать отставки главкома ВСУ.
t.me / Zelenskiy / Official