Требующая ухода Залужного депутат запустила "выборы" нового главкома ВСУ
Депутат Рады в соцсетях предложила выбрать нового главкома ВСУ вместо Залужного
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и потребовала, чтобы он ушёл в отставку, в соцсетях запустила онлайн-опрос, в котором пользователям предлагается проголосовать за нового кандидата на этот пост.
"Если менять Залужного, то на кого? Если есть идеи — пишите в комментариях. Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно Верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из "тупика"… Получить реальный план 2024-го. Почему бы нет", — указала она.
Отметим, что среди 13 предложенных Безуглой кандидатов оказались глава ГУР Кирилл Буданов и экс-депутат Рады, генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский. Последний за час после публикации поста набрал больше всего голосов: его выбрали 34% пользователей.
Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, член правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил план действий на следующий год. По словам парламентария, у военных нет никаких идей, а все их предложения сводятся к просьбам дать больше людей.
Между тем на Украине вовсю кипит политическая борьба между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Напомним, всё началось со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. У этого противостояния могла появиться жертва — помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков, который подорвался на подаренной коллегой гранате в день рождения. При этом Зеленский не прочь провести выборы на Украине, однако боится конкуренции со стороны Залужного.
President.gov.ua