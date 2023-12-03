Требующая ухода Залужного депутат запустила "выборы" нового главкома ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и потребовала, чтобы он ушёл в отставку, в соцсетях запустила онлайн-опрос, в котором пользователям предлагается проголосовать за нового кандидата на этот пост.

"Если менять Залужного, то на кого? Если есть идеи — пишите в комментариях. Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно Верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из "тупика"… Получить реальный план 2024-го. Почему бы нет", — указала она.

Отметим, что среди 13 предложенных Безуглой кандидатов оказались глава ГУР Кирилл Буданов и экс-депутат Рады, генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский. Последний за час после публикации поста набрал больше всего голосов: его выбрали 34% пользователей.