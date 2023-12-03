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3 декабря, 17:54

Требующая ухода Залужного депутат запустила "выборы" нового главкома ВСУ

Депутат Рады в соцсетях предложила выбрать нового главкома ВСУ вместо Залужного

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и потребовала, чтобы он ушёл в отставку, в соцсетях запустила онлайн-опрос, в котором пользователям предлагается проголосовать за нового кандидата на этот пост.

"Если менять Залужного, то на кого? Если есть идеи — пишите в комментариях. Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно Верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из "тупика"… Получить реальный план 2024-го. Почему бы нет", — указала она.

Отметим, что среди 13 предложенных Безуглой кандидатов оказались глава ГУР Кирилл Буданов и экс-депутат Рады, генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский. Последний за час после публикации поста набрал больше всего голосов: его выбрали 34% пользователей.

"Огромный удар": Зеленского предупредили о проблемах в случае отставки Залужного

"Огромный удар": Зеленского предупредили о проблемах в случае отставки Залужного

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, член правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил план действий на следующий год. По словам парламентария, у военных нет никаких идей, а все их предложения сводятся к просьбам дать больше людей.

Между тем на Украине вовсю кипит политическая борьба между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Напомним, всё началось со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. У этого противостояния могла появиться жертва — помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков, который подорвался на подаренной коллегой гранате в день рождения. При этом Зеленский не прочь провести выборы на Украине, однако боится конкуренции со стороны Залужного.

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President.gov.ua

Никита Осипов
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