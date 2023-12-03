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3 декабря, 14:52

"Огромный удар": Зеленского предупредили о проблемах в случае отставки Залужного

NBC News: Отставка Залужного может ослабить позиции Зеленского

<p>Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © President.gov.ua</p>

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © President.gov.ua

Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного обернётся огромным ударом для Владимира Зеленского, так как ослабит его позиции. Как отметил глава исследовательского института Penta Владимир Фесенко, украинский военачальник — второй по популярности человек в Незалежной и президентская команда видит в нём конкурента.

"Похоже, в проблемах на фронте хотят обвинить Залужного. Но, учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут иметь весьма неоднозначные последствия, в том числе ослабить позиции самого Зеленского", — приводит слова эксперта NBC News.

По словам Фесенко, многие украинцы разочарованы тем, что быстрая победа в конфликте с РФ не была достигнута. Также он указал на сильную усталость от боевых действий.

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Как сообщал Лайф, на Украине вовсю кипит политическая борьба между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Напомним, всё началось со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023-й и 2024 год. У этого противостояния могла появиться жертва — помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков, который подорвался на подаренной коллегой гранате в день рождения. При этом Зеленский не прочь провести выборы на Украине, однако боится конкуренции со стороны Залужного.

Никита Осипов
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