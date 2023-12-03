"Огромный удар": Зеленского предупредили о проблемах в случае отставки Залужного

Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного обернётся огромным ударом для Владимира Зеленского, так как ослабит его позиции. Как отметил глава исследовательского института Penta Владимир Фесенко, украинский военачальник — второй по популярности человек в Незалежной и президентская команда видит в нём конкурента.

"Похоже, в проблемах на фронте хотят обвинить Залужного. Но, учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут иметь весьма неоднозначные последствия, в том числе ослабить позиции самого Зеленского", — приводит слова эксперта NBC News.