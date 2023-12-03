"Расплачивается за ошибки": Кличко обрушился с критикой на Зеленского и поддержал Залужного
Мэр Киева Кличко заявил, что Зеленский платит рейтингом за свои ошибки
Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По словам градоначальника, его не удивляет падение рейтинга Зеленского, так как люди видят, кто действительно эффективен, а кто нет.
"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он совершил", — сказал он в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.
Также глава украинской столицы поддержал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, раскрывшего в недавнем интервью своё видение дел на фронте. По словам Кличко, тот сказал правду и Киев, конечно, может лгать Западу и собственному населению, но вечно это продолжаться не может.
Критику в отношении Залужного он назвал несправедливой, добавив, что находится на его стороне. Кроме того, отметил Кличко, темпы поставок западных боеприпасов "сильно отстают от обещаний".
Напомним, на Украине вовсю кипит политическая борьба между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Всё началось со скандального интервью последнего журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, который зачем-то объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. Тем временем у этого противостояния, видимо, есть первая реальная жертва — помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков, который подорвался на подаренной коллегой гранате в свой день рождения. А недавно вскрылось, что Зеленский рад бы провести выборы на Украине, да только боится конкуренции со стороны Залужного.