"Расплачивается за ошибки": Кличко обрушился с критикой на Зеленского и поддержал Залужного

Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По словам градоначальника, его не удивляет падение рейтинга Зеленского, так как люди видят, кто действительно эффективен, а кто нет.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он совершил", — сказал он в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.

Также глава украинской столицы поддержал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, раскрывшего в недавнем интервью своё видение дел на фронте. По словам Кличко, тот сказал правду и Киев, конечно, может лгать Западу и собственному населению, но вечно это продолжаться не может.