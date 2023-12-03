Мэр Киева Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать
Мэр Киева Виталий Кличко усомнился, что Украина будет существовать в будущем. Вопросом о дальнейшей судьбе страны градоначальник задался в разговоре с 20 Minuten.
"Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — указал Кличко.
Мэру Киева задали вопрос, есть ли у него амбиции баллотироваться в будущем на пост президента. Кличко ответил, что было бы большой глупостью думать об этом сейчас.
А ранее Кличко заявил, что шокирован тем, куда Владимир Зеленский ведёт Украину, ведь там практически не осталось независимых институтов власти. Мэр Киева считает, что страна движется к авторитаризму из-за действий её лидера.