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3 декабря, 09:16

Мэр Киева Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать

Мэр Киева Виталий Кличко усомнился, что Украина будет существовать в будущем. Вопросом о дальнейшей судьбе страны градоначальник задался в разговоре с 20 Minuten.

"Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — указал Кличко.

Мэру Киева задали вопрос, есть ли у него амбиции баллотироваться в будущем на пост президента. Кличко ответил, что было бы большой глупостью думать об этом сейчас.

Кличко признал, что вошедшие в Россию территории уже не являются Украиной

Кличко признал, что вошедшие в Россию территории уже не являются Украиной

А ранее Кличко заявил, что шокирован тем, куда Владимир Зеленский ведёт Украину, ведь там практически не осталось независимых институтов власти. Мэр Киева считает, что страна движется к авторитаризму из-за действий её лидера.

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t.me / vitaliy_klitschko

Дарья Нарыкова
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