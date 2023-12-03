Мэр Киева Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать

Мэр Киева Виталий Кличко усомнился, что Украина будет существовать в будущем. Вопросом о дальнейшей судьбе страны градоначальник задался в разговоре с 20 Minuten.

"Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — указал Кличко.

Мэру Киева задали вопрос, есть ли у него амбиции баллотироваться в будущем на пост президента. Кличко ответил, что было бы большой глупостью думать об этом сейчас.