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20 октября, 17:55
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Кличко признал, что вошедшие в Россию территории уже не являются Украиной

Мэр Киева Кличко: Вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вошедшие в состав России территории уже никак не относятся к Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев 24".

"Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет", — сказал глава города.

Политик сделал это заявление, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов во время конфликта. Кличко добавил, что непонятно, как будут учитываться территории, которые теперь не принадлежат Украине. Также он заметил, что выборы в такое время могут привести страну к развалу, потому что политики начнут бороться за власть.

Кличко отказался умирать за Украину

Кличко отказался умирать за Украину

Ранее Зеленский выдвинул Западу требование, что выборы он проведёт, но только при некоторых условиях. Одно из них — западные страны должны всё оплатить. Он также напомнил, что голосование может и не состояться из-за военного положения в стране.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Marcus Brandt

Александра Мышляева
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