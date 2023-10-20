Кличко признал, что вошедшие в Россию территории уже не являются Украиной

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вошедшие в состав России территории уже никак не относятся к Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев 24".

"Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет", — сказал глава города.

Политик сделал это заявление, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов во время конфликта. Кличко добавил, что непонятно, как будут учитываться территории, которые теперь не принадлежат Украине. Также он заметил, что выборы в такое время могут привести страну к развалу, потому что политики начнут бороться за власть.