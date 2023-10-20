Кличко признал, что вошедшие в Россию территории уже не являются Украиной
Мэр Киева Кличко: Вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вошедшие в состав России территории уже никак не относятся к Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев 24".
"Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет", — сказал глава города.
Политик сделал это заявление, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов во время конфликта. Кличко добавил, что непонятно, как будут учитываться территории, которые теперь не принадлежат Украине. Также он заметил, что выборы в такое время могут привести страну к развалу, потому что политики начнут бороться за власть.
Ранее Зеленский выдвинул Западу требование, что выборы он проведёт, но только при некоторых условиях. Одно из них — западные страны должны всё оплатить. Он также напомнил, что голосование может и не состояться из-за военного положения в стране.
ТАСС / DPA / Marcus Brandt