Кличко отказался умирать за Украину

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко объяснил, с чем связано его нежелание вступать в ряды ВСУ. По его словам, он не готов положить свою жизнь за будущее Украины.

"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть", — сказал брат мэра Киева телеканалу ZDF.

Вместе с тем он заявил, что часть граждан Незалежной готовы идти на службу добровольно, добавив, что якобы большинство военных на фронте — это не мобилизованные.