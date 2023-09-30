Кличко отказался умирать за Украину
Владимир Кличко заявил, что не готов идти в ряды ВСУ и умирать за Украину
Владимир Кличко. Обложка © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко объяснил, с чем связано его нежелание вступать в ряды ВСУ. По его словам, он не готов положить свою жизнь за будущее Украины.
"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть", — сказал брат мэра Киева телеканалу ZDF.
Вместе с тем он заявил, что часть граждан Незалежной готовы идти на службу добровольно, добавив, что якобы большинство военных на фронте — это не мобилизованные.
Однако на днях Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский использует "драконовские меры" для призыва в армию. С целью восполнения рядов украинских военнослужащих он прибегает к беспрецедентным способам, не гнушается забирать на фронт даже инвалидов и граждан с серьёзными ограничениями.