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30 сентября, 05:50

Кличко отказался умирать за Украину

Владимир Кличко заявил, что не готов идти в ряды ВСУ и умирать за Украину

<p>Владимир Кличко. Обложка © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld</p>

Владимир Кличко. Обложка © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко объяснил, с чем связано его нежелание вступать в ряды ВСУ. По его словам, он не готов положить свою жизнь за будущее Украины.

"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть", — сказал брат мэра Киева телеканалу ZDF.

Вместе с тем он заявил, что часть граждан Незалежной готовы идти на службу добровольно, добавив, что якобы большинство военных на фронте — это не мобилизованные.

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Однако на днях Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский использует "драконовские меры" для призыва в армию. С целью восполнения рядов украинских военнослужащих он прибегает к беспрецедентным способам, не гнушается забирать на фронт даже инвалидов и граждан с серьёзными ограничениями.

Николь Вербер
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