"Всё зависит от одного человека": Кличко шокирован тем, куда Зеленский ведёт Украину
Мэр Киева Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму из-за Зеленского
На Украине практически не осталось независимых институтов власти из-за действий Владимира Зеленского. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник предупредил, что страна движется к авторитаризму.
"На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", — указал Кличко в беседе с Spiegel, добавив, что такими темпами Украина скоро станет страной, "где всё зависит от настроения одного человека".
Подтверждение своих слов мэр Киева видит в отстранении судом от должности руководителей ряда крупных украинских городов. Кличко уверен, что власти страны видят в них некий "атавизм" — препятствие на пути к централизации. Также он добавил, что с момента начала конфликта у него не было ни одной встречи и ни одного телефонного разговора с Зеленским.
ТАСС / dpa / Sebastian Gollnow