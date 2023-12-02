"Всё зависит от одного человека": Кличко шокирован тем, куда Зеленский ведёт Украину

"На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", — указал Кличко в беседе с Spiegel , добавив, что такими темпами Украина скоро станет страной, "где всё зависит от настроения одного человека".

Подтверждение своих слов мэр Киева видит в отстранении судом от должности руководителей ряда крупных украинских городов. Кличко уверен, что власти страны видят в них некий "атавизм" — препятствие на пути к централизации. Также он добавил, что с момента начала конфликта у него не было ни одной встречи и ни одного телефонного разговора с Зеленским.