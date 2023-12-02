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2 декабря, 16:17

"Всё зависит от одного человека": Кличко шокирован тем, куда Зеленский ведёт Украину

Мэр Киева Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму из-за Зеленского

На Украине практически не осталось независимых институтов власти из-за действий Владимира Зеленского. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник предупредил, что страна движется к авторитаризму.

"На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", указал Кличко в беседе с Spiegel, добавив, что такими темпами Украина скоро станет страной, "где всё зависит от настроения одного человека".

Подтверждение своих слов мэр Киева видит в отстранении судом от должности руководителей ряда крупных украинских городов. Кличко уверен, что власти страны видят в них некий "атавизм" — препятствие на пути к централизации. Также он добавил, что с момента начала конфликта у него не было ни одной встречи и ни одного телефонного разговора с Зеленским.

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Кличко признал, что вошедшие в Россию территории уже не являются Украиной

Ранее Лайф писал, что Зеленский боится проводить выборы на Украине из-за опасного конкурента. Зеленский проигрывает ему по опросам общественного мнения.

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ТАСС / dpa / Sebastian Gollnow

Дарья Нарыкова
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