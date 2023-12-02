Опрос показал, кому больше доверяют украинцы — Зеленскому или Залужному
"Рейтинг": Уровень доверия украинцев к Залужному превышает показатель Зеленского
Владимир Зеленский, Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky, © Getty Images / NurPhoto / Maxym Marusenko
Жители Украины больше доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные агентства "Рейтинг".
Согласно исследованию, Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных, в то время как Зеленскому — только 39%. При этом украинскому главкому "скорее доверяют" 19%, а его оппоненту — 33%. Таким образом, население в большинстве своём поддерживает Залужного (82%), у Зеленского показатель ниже — на уровне 72%. Из приведённых данных следует, что популярность Зеленского начала падать с июля 2023 года.
Также уточняется, что если бы в ближайшее время состоялись выборы Залужного и Зеленского, то ни один из кандидатов не смог бы выиграть в первом туре. Во втором туре 42% опрошенных готовы поддержать Зеленского, а 40% — Залужного. Эти показатели относятся только к тем, кто уже определился с выбором кандидата.
Опрос проводился с 3 по 7 ноября 2023 года. В нём приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.
Как сообщал Лайф, конфликт между Зеленским и Залужным вышел в публичное поле после того, как главком ВСУ в интервью западным СМИ признался, что боевые действия на Украине зашли в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября, в свой день рождения. На прошлой неделе Зеленский публично раскритиковал Залужного и призвал его бросить политику, а депутат от его партии призвала главкома ВСУ подать в отставку.