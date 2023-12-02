Опрос показал, кому больше доверяют украинцы — Зеленскому или Залужному

Жители Украины больше доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные агентства "Рейтинг".

Согласно исследованию, Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных, в то время как Зеленскому — только 39%. При этом украинскому главкому "скорее доверяют" 19%, а его оппоненту — 33%. Таким образом, население в большинстве своём поддерживает Залужного (82%), у Зеленского показатель ниже — на уровне 72%. Из приведённых данных следует, что популярность Зеленского начала падать с июля 2023 года.

Также уточняется, что если бы в ближайшее время состоялись выборы Залужного и Зеленского, то ни один из кандидатов не смог бы выиграть в первом туре. Во втором туре 42% опрошенных готовы поддержать Зеленского, а 40% — Залужного. Эти показатели относятся только к тем, кто уже определился с выбором кандидата.