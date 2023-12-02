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Регион
Опубликовано 2 декабря 2023, 08:38
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На Украине Зеленского и Залужного пристыдили действиями ВС РФ

Бутусов посоветовал Залужному и Зеленскому учиться строить линии обороны у ВС РФ

Руководству Украины нужно поучиться у российских военных, как необходимо выстраивать линии обороны. Об этом заявил журналист из Незалежной и бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны <…> учиться у россиян, как организовывать и строить укреплённые зоны обороны", — написал Бутусов в соцсетях, комментируя видеообзор оборонительных систем ВС РФ.

По словам Бутусова, тоннели российских ВС ведут к жилым помещениям, где бойцы едят и восстанавливают силы. Вместе с этим через подземные сооружения можно попасть прямо в зону ведения боевых действий, не рискуя по дороге подвергнуться обстрелу со стороны ВСУ.

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А ранее Лайф писал, что военные подразделения ВС РФ расширяют зоны контроля в зоне проведения СВО на всех направлениях. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, бойцы действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение на всех участках фронта.

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ТАСС / Zuma

Дарья Нарыкова
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