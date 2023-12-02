Руководству Украины нужно поучиться у российских военных, как необходимо выстраивать линии обороны. Об этом заявил журналист из Незалежной и бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны <…> учиться у россиян, как организовывать и строить укреплённые зоны обороны", — написал Бутусов в соцсетях, комментируя видеообзор оборонительных систем ВС РФ.