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1 декабря, 10:13

Шойгу: Армия России расширяет зоны контроля в зоне СВО на всех фронтах

Российские военные подразделения расширяют зоны контроля в зоне проведения специальной военной операции на всех направлениях. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях", — сказал Шойгу.

Он отметил, что за месяц в ходе боёв особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, а также 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

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А ранее Шойгу заявил, что ВСУ за полгода безуспешного контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. А также отметил, что боевые возможности украинской армии значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки российских войск.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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