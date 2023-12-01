Шойгу: Армия России расширяет зоны контроля в зоне СВО на всех фронтах
Российские военные подразделения расширяют зоны контроля в зоне проведения специальной военной операции на всех направлениях. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях", — сказал Шойгу.
Он отметил, что за месяц в ходе боёв особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, а также 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.
А ранее Шойгу заявил, что ВСУ за полгода безуспешного контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. А также отметил, что боевые возможности украинской армии значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки российских войск.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин