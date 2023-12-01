Шойгу: Армия России расширяет зоны контроля в зоне СВО на всех фронтах

Российские военные подразделения расширяют зоны контроля в зоне проведения специальной военной операции на всех направлениях. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях", — сказал Шойгу.

Он отметил, что за месяц в ходе боёв особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, а также 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.