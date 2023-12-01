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Шойгу озвучил потери ВСУ за полгода безуспешного контрнаступления

Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч военных

1 декабря, 10:00
<p>ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч военных. Обложка © Getty Images / Libkos</p>

ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч военных. Обложка © Getty Images / Libkos

Вооружённые силы Украины за полгода безуспешного контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Такие данные глава Минобороны РФ Сергей Шойгу привёл на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам министра, боевые возможности ВСУ значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят российские войска. Кроме того, ситуацию для противника усугубляет отчаянная тотальная мобилизация на Украине. Не помогли украинской армии и поставки западного вооружения.

"Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", подчеркнул Шойгу.

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Напомним, что ранее даже главком ВСУ Валерий Залужный признавался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Неудачи ВСУ наконец признали и на Западе. Так, на недавней встрече в Брюсселе некоторые главы МИД стран НАТО согласились с тем, что никаких серьёзных изменений с начала украинского контрнаступа так и не произошло. Тем временем Владимир Зеленский решил объявить о планах нового "наступления" в 2023 и 2024 годах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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