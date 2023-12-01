Шойгу озвучил потери ВСУ за полгода безуспешного контрнаступления
Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч военных
ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч военных. Обложка © Getty Images / Libkos
Вооружённые силы Украины за полгода безуспешного контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Такие данные глава Минобороны РФ Сергей Шойгу привёл на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По словам министра, боевые возможности ВСУ значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят российские войска. Кроме того, ситуацию для противника усугубляет отчаянная тотальная мобилизация на Украине. Не помогли украинской армии и поставки западного вооружения.
"Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", — подчеркнул Шойгу.
Напомним, что ранее даже главком ВСУ Валерий Залужный признавался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Неудачи ВСУ наконец признали и на Западе. Так, на недавней встрече в Брюсселе некоторые главы МИД стран НАТО согласились с тем, что никаких серьёзных изменений с начала украинского контрнаступа так и не произошло. Тем временем Владимир Зеленский решил объявить о планах нового "наступления" в 2023 и 2024 годах.