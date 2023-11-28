Минобороны предупредило о планах ВСУ применить биооружие

Украинские войска из-за провального контрнаступления могут применить биологическое вооружение. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступая на III Конгрессе молодых учёных.

"В связи с тем, что ВСУ по большому счёту добиться каких-то серьёзных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, Минобороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применения биологических средств", — сказал Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, украинская армия может провести преднамеренное заражение водных ресурсов, в том числе питьевой воды. Не исключено, что Киев способен пойти и на заражение запасов продовольствия, а также кормов для животных.