США и их союзники поставляют на Украину токсичные химикаты, и у России есть неоспоримые доказательства по этому делу. Такое заявление сделал заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, который является главой российской делегации на сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки", — подчеркнул политик, добавив, что такие токсичные химикаты передаются ВСУ и иностранным наёмникам, которые воюют на стороне киевского режима.

В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств – участников ОЗХО.