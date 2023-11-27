Россия нашла доказательства передачи Украине химикатов из США
Замминистра Лысогорский: РФ имеет доказательства передачи Киеву химикатов из США
США и их союзники поставляют на Украину токсичные химикаты, и у России есть неоспоримые доказательства по этому делу. Такое заявление сделал заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, который является главой российской делегации на сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки", — подчеркнул политик, добавив, что такие токсичные химикаты передаются ВСУ и иностранным наёмникам, которые воюют на стороне киевского режима.
В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств – участников ОЗХО.
А ранее сообщалось, что гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас обещал изучить полученные от России доказательства применения Украиной запрещённых КЗХО веществ. По его словам, сведения получили гриф "Особо защищено" для того, чтобы предотвратить спекуляции, политическое давление и провокации вокруг инцидентов.
Getty Images / Greg Pease