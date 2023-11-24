МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъёму химоружия из Балтийского моря

Привлечение НАТО к подъёму химического оружия времён Второй мировой войны со дна Балтийского моря грозит последствиями для всего региона. Об этом предупредил директор второго европейского департамента российского МИДа Сергей Беляев.

Он выразил озабоченность по поводу возросшей в последнее время активности ряда стран Запада, ЕС и подконтрольных им организаций по данной теме, и призвал обсуждать её на существующих для этого международных площадках.

"Прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учётом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков", — добавил дипломат в беседе с РИА "Новости".

Беляев отметил, что на данный момент ХЕЛКОМ не может вести полноценную работу из-за действий Запада. В то же время несогласованные попытки решить данный вопрос и привлечь в нему непрофильные организации вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только не приведут к должному результату, но и грозят "весьма плачевным для всей Балтики последствиям".