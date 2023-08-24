Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1"
В Японии приступили к сбросу очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
Японские специалисты начали сбрасывать в океан очищенную от радиоактивных частиц воду, скопившуюся на территории АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO).
В организации рассказали, что погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные, поэтому работы были начаты в соответствии с планом. Также в сообщении говорится о том, что содержание трития в очищенной от радиоактивных частиц воде значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и Правительством Японии.
Ранее Лайф писал, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят 31,2 тысячи тонн воды. Представители компании-оператора станции TEPCO рассказали, что в этой воде концентрация радиоактивного трития составляет около пяти триллионов беккерелей.