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24 августа, 04:49

Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1"

В Японии приступили к сбросу очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Японские специалисты начали сбрасывать в океан очищенную от радиоактивных частиц воду, скопившуюся на территории АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

В организации рассказали, что погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные, поэтому работы были начаты в соответствии с планом. Также в сообщении говорится о том, что содержание трития в очищенной от радиоактивных частиц воде значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и Правительством Японии.

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Китай и РФ высказали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС "Фукусима"

Ранее Лайф писал, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят 31,2 тысячи тонн воды. Представители компании-оператора станции TEPCO рассказали, что в этой воде концентрация радиоактивного трития составляет около пяти триллионов беккерелей.

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Wikipedia / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Кузьма Спирин
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