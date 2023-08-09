Китай и РФ высказали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС "Фукусима"
Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами сбросить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима", сообщили в МИД КНР. Там высказали недоверие намерениям Токио.
"С учётом научно-технологических факторов, на основе положительного международного опыта в области ядерной безопасности Китай и РФ совместно направили Японии три списка технических проблем, высказав недоверие по поводу планируемого сброса воды [с АЭС "Фукусима"] в море", — говорится в опубликованном сообщении.
Там также подчёркивается, что Китай регулярно высказывает японской стороне обеспокоенность данной проблемой, излагая "критику и озабоченность". В МИД добавили, что, если Токио "действительно искренне стремится устранить обеспокоенность" своих соседей, ему необходимо в срочном порядке отказаться от своих планов.
Напомним, 11 марта 2011 года японская Фукусима сильно пострадала из-за землетрясения и вызванного им цунами. В результате стихии погибло по меньшей мере 16 тысяч человек, а подземные толчки привели к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", который повторился через несколько дней. Население покинуло город, а станцию законсервировали. В июле текущего года в МИД Китая предложили сторонникам сброса воды с АЭС лично выпить её.
ТАСС / ЕРА / KIMIMASA MAYAMA