Китай и РФ высказали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС "Фукусима"

Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами сбросить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима", сообщили в МИД КНР. Там высказали недоверие намерениям Токио.

"С учётом научно-технологических факторов, на основе положительного международного опыта в области ядерной безопасности Китай и РФ совместно направили Японии три списка технических проблем, высказав недоверие по поводу планируемого сброса воды [с АЭС "Фукусима"] в море", — говорится в опубликованном сообщении.