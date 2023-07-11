В МИД Китая предложили попить воды с "Фукусимы" сторонникам её сброса в океан
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предложил выпить радиоактивную воду с японской АЭС "Фукусима-1" всем, кто уверен в её безопасности.
"Если кто-то считает, что радиоактивно загрязнённая вода с АЭС "Фукусима" пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать её для питья и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать её в океан", — заявил Вэньбинь в ходе брифинга.
Также он подчеркнул, что японские власти не могут сбрасывать воду в океан, опираясь на оценку МАГАТЭ, так как среди участвовавших в анализе экспертов были несовпадения мнений.
Напомним, что больше десяти лет назад — 11 марта 2011 года — город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибли и пропали без вести по меньшей мере 16 000 человек. Подземные толчки привели и к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Тогда жители Фукусимы покинули город. АЭС была законсервирована.
ТАСС / Игорь Беляев