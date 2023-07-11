В МИД Китая предложили попить воды с "Фукусимы" сторонникам её сброса в океан

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предложил выпить радиоактивную воду с японской АЭС "Фукусима-1" всем, кто уверен в её безопасности.

"Если кто-то считает, что радиоактивно загрязнённая вода с АЭС "Фукусима" пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать её для питья и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать её в океан", — заявил Вэньбинь в ходе брифинга.

Также он подчеркнул, что японские власти не могут сбрасывать воду в океан, опираясь на оценку МАГАТЭ, так как среди участвовавших в анализе экспертов были несовпадения мнений.