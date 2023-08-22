Регион

Уведомления отключены

22 августа, 09:17

В Японии рассказали, сколько радиоактивной воды с "Фукусимы" сольют в океан

С "Фукусимы-1" в Японии сбросят 31,2 тысячи тонн воды до конца марта 2024 года

До конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии сбросят 31,2 тысячи тонн воды. Об этом сообщает агентство Киодо.

Представители компании – оператора станции TEPCO рассказали, что в этой воде концентрация радиоактивного трития составляет около пяти триллионов беккерелей.

Уточняется, что до аварии на станции в 2013 году каждый год в море сливалась вода с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

Японцы поделились страхами из-за планов сбросить воду с "Фукусимы-1"

Японцы поделились страхами из-за планов сбросить воду с "Фукусимы-1"

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что частично очищенная от радиоактивных элементов вода – охладитель АЭС "Фукусима-1" будет сброшена в океан 24 августа.

Обложка ©

ТАСС / Игорь Беляев

Илья Суриков
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Экология
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров