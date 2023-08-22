В Японии рассказали, сколько радиоактивной воды с "Фукусимы" сольют в океан
С "Фукусимы-1" в Японии сбросят 31,2 тысячи тонн воды до конца марта 2024 года
До конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии сбросят 31,2 тысячи тонн воды. Об этом сообщает агентство Киодо.
Представители компании – оператора станции TEPCO рассказали, что в этой воде концентрация радиоактивного трития составляет около пяти триллионов беккерелей.
Уточняется, что до аварии на станции в 2013 году каждый год в море сливалась вода с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что частично очищенная от радиоактивных элементов вода – охладитель АЭС "Фукусима-1" будет сброшена в океан 24 августа.
ТАСС / Игорь Беляев