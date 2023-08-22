Япония начала обратный отсчёт до сброса воды с "Фукусимы-1" в океан
Премьер Японии Кисида: Сброс очищенной воды с "Фукусимы-1" произведут 24 августа
Частично очищенная от радиоактивных элементов вода – охладитель АЭС "Фукусима-1" будет сброшена в океан 24 августа. Об этом в ходе последнего заседания Кабмина Японии заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море", — анонсировал глава правительства.
Вода использовалась японскими энергетиками для охлаждения реакторов станции после аварии на "Фукусиме-1" в 2011 году. За 12 лет в баках скопилось порядка миллиона тонн воды, однако власти уверяют, что она была очищена и содержит только изотоп водорода.
Решение Токио сбросить воду с АЭС насторожило соседей Страны восходящего солнца. В частности, свои претензии на этот счёт высказали Россия и Китай. Их поддержали и сами японцы, которые увидели в ситуации повод для ухудшения репутации государства.