Япония начала обратный отсчёт до сброса воды с "Фукусимы-1" в океан

Частично очищенная от радиоактивных элементов вода – охладитель АЭС "Фукусима-1" будет сброшена в океан 24 августа. Об этом в ходе последнего заседания Кабмина Японии заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море", — анонсировал глава правительства.

Вода использовалась японскими энергетиками для охлаждения реакторов станции после аварии на "Фукусиме-1" в 2011 году. За 12 лет в баках скопилось порядка миллиона тонн воды, однако власти уверяют, что она была очищена и содержит только изотоп водорода.