Японцы поделились страхами из-за планов сбросить воду с "Фукусимы-1"

Большинство японцев (88,1%) уверены, что не следует сливать в океан очищенную от радиации воду с АЭС "Фукусима-1", так как это скажется на экономике и репутации страны. Об этом говорят данные опроса Kyodo.

Решение о сбросе воды также повлияло на мнение населения о работе японского правительства. Одобрение деятельности кабмина во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за месяц упало на 0,7 процентных пункта, до 33,6%. А 50% японцев выразили неодобрение своим властям.

Напомним, 11 марта 2011 года японская Фукусима сильно пострадала из-за землетрясения и цунами. В результате погибло почти 16 тысяч человек, а также произошёл взрыв на АЭС "Фукусима-1". Станцию законсервировали, население покинуло город. В 2021 году японские власти решили слить в океан воду, использовавшуюся для охлаждения реакторов, так как её хранение стало затратным. Однако вода по-прежнему содержит следы радиации, в частности тритий. Китай и Россия призвали Японию не делать этого. А в китайском МИД предложили сторонникам сброса воды с АЭС лично выпить её.