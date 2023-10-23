ХАМАС при вторжении в Израиль имело инструкции по изготовлению химоружия
Президент Израиля Герцог: У ХАМАС нашли инструкции по изготовлению химоружия
Члены радикальной палестинской группировки ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, при себе имели инструкции по производству химического оружия. Об этом сообщил президент страны Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News.
"Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на данные инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом", — заявил Герцог.
По данным телеканала, президент Израиля продемонстрировал инструкции, в которых был описан алгоритм изготовления химической бомбы и ингредиенты для него. Они были найдены у одного из убитых членов группировки. По его словам, материалы принадлежат "Аль-Каиде"*. Публиковать бумаги по понятным причинам не стали.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.
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