Политолог оценил вероятность удара ХАМАС по синагогам в Израиле

После удара израильской армии по мечети в секторе Газа ХАМАС может атаковать синагоги в еврейском государстве. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов. По его словам, есть большой риск подобного развития событий.

По его мнению, в настоящее время никто не старается ограничить себя какими-либо рамками в прямых столкновениях. Денисов подчеркнул, что инструменты пропаганды "подчистят всю грязь" и исправят допущенные ошибки. Поэтому нельзя исключать сценария с ответными ударами. Вместе с тем, считает эксперт, государства нарушают правила ведения войны и выходят за рамки морали.