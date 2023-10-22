Политолог оценил вероятность удара ХАМАС по синагогам в Израиле
Эксперт Денисов: ХАМАС может атаковать синагоги в ответ на удар ЦАХАЛ по мечети
После удара израильской армии по мечети в секторе Газа ХАМАС может атаковать синагоги в еврейском государстве. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов. По его словам, есть большой риск подобного развития событий.
"В современных конфликтах, в особенности таких, как израильско-палестинский, нет никаких ограничений по объектам или целям атак. Поэтому можно ожидать любые провокации, в том числе и удары по религиозным объектам. Тем более мы все прекрасно понимаем, какой резонанс это вызывает, какой символизм несёт", — пояснил политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По его мнению, в настоящее время никто не старается ограничить себя какими-либо рамками в прямых столкновениях. Денисов подчеркнул, что инструменты пропаганды "подчистят всю грязь" и исправят допущенные ошибки. Поэтому нельзя исключать сценария с ответными ударами. Вместе с тем, считает эксперт, государства нарушают правила ведения войны и выходят за рамки морали.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и Палестиной после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. 18 октября СМИ сообщили, что армия Израиля атаковала территорию мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. А спустя несколько дней ЦАХАЛ нанёс удары по туннелю, который находится под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
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