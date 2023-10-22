ЦАХАЛ заявила об ударе по подземному комплексу мечети в Дженине
В ЦАХАЛ заявили об авиаударе по туннелю под мечетью в Дженине на Западном берегу
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о том, что ЦАХАЛ нанесла удары по подземному объекту, расположенному под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
По данным израильской армии, туннель, по которому нанесли авиаудар, был использован радикалами, несущими ответственность за несколько недавних террористических нападений. ЦАХАЛ утверждает, что в их числе атака в районе барьера безопасности, где 14 октября было подорвано взрывное устройство.
"В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада"*, которые готовили террористическую атаку в самое ближайшее время", — говорится в сообщении пресс-службы.
Военно-информационная служба шиитского движения "Хезболла" в свою очередь заявила о двух погибших в результате израильского удара. Помимо этого, там сообщили, что ещё несколько человек получили ранения.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. В то же время израильская сторона рассказала, что в секторе Газа в заложниках ХАМАС находятся 210 человек.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.