Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе
Израильские военные будут увеличивать интенсивность ударов по сектору Газа, в связи с чем вновь призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
"Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак, именно поэтому мы призвали жителей эвакуироваться на юг сектора Газа", — сказал он в ходе брифинга.
Комментируя обстрелы со стороны ливанского движения "Хезболла", он подчеркнул, что бойцы ЦАХАЛ в настоящий момент сосредоточены на действиях в Газе, однако в целом армия готова к любому развитию событий на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 4,3 тысячи. Ещё более 13 тысяч человек получили ранения. В Израиле же погибло около 1,5 тысячи человек, ещё 210 граждан находятся в заложниках.
Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE