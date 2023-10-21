Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе

Израильские военные будут увеличивать интенсивность ударов по сектору Газа, в связи с чем вновь призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак, именно поэтому мы призвали жителей эвакуироваться на юг сектора Газа", — сказал он в ходе брифинга.