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21 октября, 18:34

Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе

Израильские военные будут увеличивать интенсивность ударов по сектору Газа, в связи с чем вновь призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак, именно поэтому мы призвали жителей эвакуироваться на юг сектора Газа", — сказал он в ходе брифинга.

Комментируя обстрелы со стороны ливанского движения "Хезболла", он подчеркнул, что бойцы ЦАХАЛ в настоящий момент сосредоточены на действиях в Газе, однако в целом армия готова к любому развитию событий на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 4,3 тысячи. Ещё более 13 тысяч человек получили ранения. В Израиле же погибло около 1,5 тысячи человек, ещё 210 граждан находятся в заложниках.

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Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE

Наталья Исакова
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