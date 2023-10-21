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21 октября, 18:07

Палестина обвинила Израиль в ударе по рынку в Газе, есть жертвы

В Палестине заявили об ударе Израиля по центральному рынку Нусейрат в Газе

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по центральному рынку Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Палестины.

Последствия удара по центральному рынку Нусейрат в секторе Газа. Видео © X (Twitter) / ValeriaCortesM / 1895torres

"Жертвы и большое число раненых в результате обстрела оккупационными самолётами рынка Нусейрат в центре сектора Газа", — говорится в сообщении.

Подробности устанавливаются. Израиль пока никак не прокомментировал случившееся.

Палестина сообщила об угрозах Израиля нанести удар по больнице "Аль-Кудс" в Газе

Палестина сообщила об угрозах Израиля нанести удар по больнице "Аль-Кудс" в Газе

Ранее объекты гражданской инфраструктуры Газы уже подвергались обстрелам. Например, 17 октября была уничтожена крупная больница "Аль-Ахли" с сотнями пациентов, а 19 октября удар пришёлся по православной церкви Святого Порфирия.

Обложка ©

X (Twitter) / ValeriaCortesM / 1895torres

Никита Никонов
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