Ликвидация повстанцев и новый режим: Министр обороны Израиля объявил о трёх этапах войны в Газе
ЦАХАЛ планирует три этапа военной кампании против ХАМАС в секторе Газа
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Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве раскрыл план действий в секторе Газа, состоящий из трёх этапов. Детали операции приводит The Times of Israel.
"Мы находимся на первом этапе, когда проводится военная кампания с нанесением авиаударов, а затем [наступит этап] с проведением наземных манёвров с целью уничтожения боевиков ХАМАС и разрушения инфраструктуры", — объявил глава Минобороны.
Как уточнил Галант, на втором этапе боевые действия будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью. Израильская армия будет сосредоточена на "ликвидации очагов сопротивления". Третьим, заключительным этапом станет создание "нового режима безопасности" в Газе. Он предусматривает снятие с Тель-Авива ответственности за "повседневную жизнь в секторе и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и палестинцев", добавил он.
Тем временем Израиль продолжает превращать города палестинцев в развалины. Например, двумя днями ранее обстрелу подверглась греческая православная церковь. Под удар попала и школа. ООН насчитала 1,4 млн бежавших из домов палестинцев. Согласно её статистике, общее число погибших в Газе достигло 4137 человек, 70% из которых — это дети и женщины.