Ликвидация повстанцев и новый режим: Министр обороны Израиля объявил о трёх этапах войны в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве раскрыл план действий в секторе Газа, состоящий из трёх этапов. Детали операции приводит The Times of Israel.

"Мы находимся на первом этапе, когда проводится военная кампания с нанесением авиаударов, а затем [наступит этап] с проведением наземных манёвров с целью уничтожения боевиков ХАМАС и разрушения инфраструктуры", — объявил глава Минобороны.

Как уточнил Галант, на втором этапе боевые действия будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью. Израильская армия будет сосредоточена на "ликвидации очагов сопротивления". Третьим, заключительным этапом станет создание "нового режима безопасности" в Газе. Он предусматривает снятие с Тель-Авива ответственности за "повседневную жизнь в секторе и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и палестинцев", добавил он.