В Японии начали сброс третьей партии очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1"

В Японии начали сброс в океан третьей партии прошедшей очистку низкорадиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO) — оператор аварийной станции.

До 20 ноября будет сброшено около 7,8 тысячи тонн воды, не более 500 тонн ежедневно. До 31 марта 2024-го — конца текущего финансового года — предполагают сбросить 31,2 тысячи тонн жидкости, поэтому необходим ещё один этап. МАГАТЭ одобрило работы по сливу воды в океан.

Сброс воды с атомной электростанции "Фукусима-1" Япония начала 24 августа. В начале октября стали сливать вторую партию очищенной воды. За полгода Токио планирует отправить в океан свыше 30 тонн жидкости, используемой для охлаждения аварийных реакторов с 2011 года. По мнению властей островного государства, такая процедура полностью безопасна.