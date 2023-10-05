Япония начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1"

В Японии начали сброс в океан второй партии воды с АЭС "Фукусима-1, которая была очищена от радиоактивных веществ. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на энергокомпанию Tokyo Electric Power (TEPCO).

Всего в океан планируют слить около 7,8 тысячи тонн воды, но ежесуточно это количество не может превышать 500 тонн. Сбрасываемая вода очищается через систему ALPS. Правда, в ней до сих пор есть тритий, который удалить нельзя.

Перед сбросом жидкость разбавляется морской водой. Предельно допустимая концентрация трития в ней — 1500 беккерелей на литр. Если же уровень будет превышен на 700 беккерелей на литр, процесс слива будет остановлен. К концу года планируется выпустить в океан порядка 31,2 тысячи тонн воды.