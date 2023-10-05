Япония начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1"
АЭС "Фукусима-1" начала сбрасывать в океан вторую партию очищенной воды
Аварийная АЭС "Фукусима-1". Обложка © ТАСС / FRANCK ROBICHON
В Японии начали сброс в океан второй партии воды с АЭС "Фукусима-1, которая была очищена от радиоактивных веществ. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на энергокомпанию Tokyo Electric Power (TEPCO).
Всего в океан планируют слить около 7,8 тысячи тонн воды, но ежесуточно это количество не может превышать 500 тонн. Сбрасываемая вода очищается через систему ALPS. Правда, в ней до сих пор есть тритий, который удалить нельзя.
Перед сбросом жидкость разбавляется морской водой. Предельно допустимая концентрация трития в ней — 1500 беккерелей на литр. Если же уровень будет превышен на 700 беккерелей на литр, процесс слива будет остановлен. К концу года планируется выпустить в океан порядка 31,2 тысячи тонн воды.
Напомним, что сброс воды с атомной электростанции "Фукусима" Япония начала 24 августа. За полгода Токио планирует отправить в океан свыше 30 тонн жидкости, используемой для охлаждения аварийных реакторов с 2011 года. По мнению властей островного государства, такая процедура полностью безопасна.