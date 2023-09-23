Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС "Фукусима" в России не выявлено, заявила в интервью РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача страны, россияне на сегодняшний день практически не получают продукцию из Японии. Также она отметила, что в настоящее время не выявлено содержания в воде трития и других радиоактивных элементов, однако имеет место эффект накопления. Этот процесс, как сообщила собеседник издания, только начался и никак себя не проявил.

"Но накопление и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объём будут увеличиваться", — заявила Анна Попова.