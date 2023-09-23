Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"
Попова: После сброса воды с АЭС "Фукусима" тритий в воде не выявлен
Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС "Фукусима" в России не выявлено, заявила в интервью РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главного санитарного врача страны, россияне на сегодняшний день практически не получают продукцию из Японии. Также она отметила, что в настоящее время не выявлено содержания в воде трития и других радиоактивных элементов, однако имеет место эффект накопления. Этот процесс, как сообщила собеседник издания, только начался и никак себя не проявил.
"Но накопление и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объём будут увеличиваться", — заявила Анна Попова.
Напомним, что сброс воды с атомной электростанции "Фукусима" Япония начала 24 августа. За полгода Токио планирует отправить в океан свыше 30 тонн жидкости, используемой для охлаждения аварийных реакторов с 2011 года. По мнению властей островного государства, такая процедура полностью безопасна.
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