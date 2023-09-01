Вызывающее рак радиоактивное вещество найдено в океане после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"
ТЕРСО впервые после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" нашла тритий в океане
В морской воде у северо-восточной границы порта Фукусимы впервые после начала процедуры сброса очищенной низкорадиоактивной воды обнаружили тритий. Об этом говорится в релизе компании – оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО).
Из отчёта следует, что содержание трития в этом участке моря достигло показателя 10 беккерелей на литр (это нижняя граница уровня выявления). Ранее значение никогда не поднималось до такого уровня, компания заявляла, что количество трития в воде слишком низкое, чтобы его вообще можно было в ней обнаружить.
Предельно допустимая норма содержания трития в питьевой воде — 10 тысяч беккерелей на литр. При этом самой компанией ТЕРСО установлено ограничение в 700 беккерелей на литр, по достижении которого сброс воды с АЭС остановят. Уровень концентрации трития в море в разных точках в десятикилометровом радиусе вокруг станции всё ещё ниже уровня выявления.
Скандальное решение Токио сбросить воду с АЭС в океан вызвало недовольство у соседних государств. Дабы доказать безопасность такого действия, премьер Японии Фумио Кисида отведал рыбу, выловленную неподалёку от "Фукусимы-1". Позже Россельхознадзор Приморья подтвердил, что морские обитатели акватории не стали радиоактивными.
ТАСС / Игорь Беляев