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1 сентября, 10:34
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Вызывающее рак радиоактивное вещество найдено в океане после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

ТЕРСО впервые после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" нашла тритий в океане

В морской воде у северо-восточной границы порта Фукусимы впервые после начала процедуры сброса очищенной низкорадиоактивной воды обнаружили тритий. Об этом говорится в релизе компании – оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО).

Из отчёта следует, что содержание трития в этом участке моря достигло показателя 10 беккерелей на литр (это нижняя граница уровня выявления). Ранее значение никогда не поднималось до такого уровня, компания заявляла, что количество трития в воде слишком низкое, чтобы его вообще можно было в ней обнаружить.

Предельно допустимая норма содержания трития в питьевой воде — 10 тысяч беккерелей на литр. При этом самой компанией ТЕРСО установлено ограничение в 700 беккерелей на литр, по достижении которого сброс воды с АЭС остановят. Уровень концентрации трития в море в разных точках в десятикилометровом радиусе вокруг станции всё ещё ниже уровня выявления.

Вещество из сливаемой с "Фукусимы" воды оказалось способным вызывать рак

Вещество из сливаемой с "Фукусимы" воды оказалось способным вызывать рак

Скандальное решение Токио сбросить воду с АЭС в океан вызвало недовольство у соседних государств. Дабы доказать безопасность такого действия, премьер Японии Фумио Кисида отведал рыбу, выловленную неподалёку от "Фукусимы-1". Позже Россельхознадзор Приморья подтвердил, что морские обитатели акватории не стали радиоактивными.

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ТАСС / Игорь Беляев

Юрий Лысенко
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