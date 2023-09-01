Вызывающее рак радиоактивное вещество найдено в океане после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В морской воде у северо-восточной границы порта Фукусимы впервые после начала процедуры сброса очищенной низкорадиоактивной воды обнаружили тритий. Об этом говорится в релизе компании – оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО).

Из отчёта следует, что содержание трития в этом участке моря достигло показателя 10 беккерелей на литр (это нижняя граница уровня выявления). Ранее значение никогда не поднималось до такого уровня, компания заявляла, что количество трития в воде слишком низкое, чтобы его вообще можно было в ней обнаружить.