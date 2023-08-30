Кисида на камеру съел сырую фукусимскую рыбу после сброса воды с АЭС
Премьер Японии Кисида съел рыбу из Фукусимы после сброса воды с АЭС
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на камеру съел рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". На обед Кисиде и членам кабмина подали сашими из камбалы, морского окуня и осьминога, а также свинину, рис и дыню из этого региона.
Премьер Японии Кисида съел рыбу из Фукусимы после сброса воды с АЭС. Видео © Twitter / 首相官邸
Таким образом японские власти хотят показать, что рыба остаётся безопасной, несмотря на сброс воды, использованной для охлаждения реакторов, на которых произошло расплавление ядерного топлива.
"Было очень вкусно, а осьминог — особенно, он очень мягкий", — рассказал журналистам министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.
До конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" планируют сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. На фоне этого Китай и Россия высказывали Японии претензии. Несмотря на это, 24 августа Япония начала осуществлять запланированное. По мнению экспертов, последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию. В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за привезённой рыбной продукцией.
Twitter / 首相官邸