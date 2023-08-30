Кисида на камеру съел сырую фукусимскую рыбу после сброса воды с АЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на камеру съел рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". На обед Кисиде и членам кабмина подали сашими из камбалы, морского окуня и осьминога, а также свинину, рис и дыню из этого региона.