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30 августа, 08:53

Кисида на камеру съел сырую фукусимскую рыбу после сброса воды с АЭС

Премьер Японии Кисида съел рыбу из Фукусимы после сброса воды с АЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на камеру съел рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". На обед Кисиде и членам кабмина подали сашими из камбалы, морского окуня и осьминога, а также свинину, рис и дыню из этого региона.

Премьер Японии Кисида съел рыбу из Фукусимы после сброса воды с АЭС. Видео © Twitter / 首相官邸

Таким образом японские власти хотят показать, что рыба остаётся безопасной, несмотря на сброс воды, использованной для охлаждения реакторов, на которых произошло расплавление ядерного топлива.

"Было очень вкусно, а осьминог — особенно, он очень мягкий",  рассказал журналистам министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

Вещество из сливаемой с "Фукусимы" воды оказалось способным вызывать рак

Вещество из сливаемой с "Фукусимы" воды оказалось способным вызывать рак

До конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" планируют сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. На фоне этого Китай и Россия высказывали Японии претензии. Несмотря на это, 24 августа Япония начала осуществлять запланированное. По мнению экспертов, последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию. В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за привезённой рыбной продукцией.

Обложка ©

Twitter / 首相官邸

Александра Вишнякова
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