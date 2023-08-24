Рыбу из Японии начали усиленно проверять из-за слива радиоактивной воды в океан

Роспотребнадзор на фоне сброса воды с АЭС "Фукусима" в Тихий океан продолжает вести усиленный санитарный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года введён усиленный санитарный контроль. <…> Проведено исследование более семи тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено", — говорится в сообщении.