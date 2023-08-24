Рыбу из Японии начали усиленно проверять из-за слива радиоактивной воды в океан
Роспотребнадзор усилил контроль за рыбной продукцией из Японии
Роспотребнадзор на фоне сброса воды с АЭС "Фукусима" в Тихий океан продолжает вести усиленный санитарный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года введён усиленный санитарный контроль. <…> Проведено исследование более семи тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поставки всей пищевой продукции из Японии проводятся только по декларациям о соответствии с нормативами, указанными в российском законодательстве.
Ранее Лайф сообщал, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят 31,2 тысячи тонн воды. Представители компании-оператора станции TEPCO рассказали, что в этой воде концентрация радиоактивного трития составляет около пяти триллионов беккерелей. Причём Китай и Россия высказывали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС. Однако сегодня, 24 августа, Япония начала сброс воды в океан, на фоне этого Китай запретил поставки японских морепродуктов.
ТАСС / Юрий Смитюк