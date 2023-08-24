Последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию, предупредил эксперт

После сброса воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1" в океан радиоактивные вещества могут появиться у берегов соседних стран, в том числе России и Китая. Об этом предупредил представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан в беседе с РИА "Новости".

"Через 4–5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море радиоактивные вещества достигнут береговой линии других стран. Само собой разумеется, они достигнут Дальнего Востока России, Южной Кореи, Китая, южнее — Вьетнама, Филиппин, Тайваня, островов на юге Тихого океана", — сказал он.