Последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию, предупредил эксперт
Эксперт Бан: Заражённая вода с АЭС "Фукусима" появится у берегов России и Китая
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После сброса воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1" в океан радиоактивные вещества могут появиться у берегов соседних стран, в том числе России и Китая. Об этом предупредил представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан в беседе с РИА "Новости".
"Через 4–5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море радиоактивные вещества достигнут береговой линии других стран. Само собой разумеется, они достигнут Дальнего Востока России, Южной Кореи, Китая, южнее — Вьетнама, Филиппин, Тайваня, островов на юге Тихого океана", — сказал он.
Эксперт отметил, что концентрация может быть и слабой, но риск всё-таки имеется. Он также добавил, что сейчас готовятся коллективные иски в связи со сбросом воды в море.
Ранее Лайф писал, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят 31,2 тысячи тонн воды. Представители компании-оператора станции TEPCO рассказали, что в этой воде концентрация радиоактивного трития составляет около пяти триллионов беккерелей. Причём Китай и Россия высказывали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС "Фукусима". Страны призвали Токио отказаться от него. А сегодня, 24 августа, Япония начала сброс воды в океан с АЭС. Указывается, что она якобы очищенная от радиоактивных частиц.