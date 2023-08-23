Партия "Зелёные" потребовала допустить российских экспертов на АЭС "Фукусима"

Российская экологическая партия "Зелёные" потребовала принять все необходимые меры, чтобы официальные представители РФ были допущены к контролю за сбросом радиоактивной воды с японской АЭС "Фукусима" в Тихий океан, который должен начаться уже завтра, 24 августа.

"Из-за плохой международной репутации Японии в сфере ядерной безопасности мы не верим в успокаивающие заявления японской стороны. Полная непрозрачность процедуры и отказ допускать официальных представителей соседних стран к контролю за происходящими вокруг АЭС "Фукусима" процессами только добавляют нашей подозрительности", — заявил лидер "Зелёных" Андрей Нагибин.

Эксперт партии по климатической повестке Игорь Алабужин напомнил, что оператор "Фукусимы" TEPCO неоднократно был замечен в экономии на вопросах безопасности. Так, в своё время компания построила станцию, не удосужившись провести на должном уровне экспертизу. После этого TEPCO не захотела дополнительно тратиться на увеличение высоты дамбы, которая защищала АЭС от потенциального затопления. Теперь же оператор "Фукусимы" решил слить радиоактивную воду в океан, почти не скрывая, что этот метод обусловлен дешевизной. Мнение Алабужина разделяет и декан факультета заочного и довузовского образования Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета имени Макаренко Влад Лавриков, который 20 лет проработал на Запорожской АЭС.

"В истории Японии были случаи манипуляций данными, поэтому мы не можем доверять японской стороне на слово. Япония и МАГАТЭ могли бы снять все подозрения, обеспечив участие в работе комиссии официальных представителей всех заинтересованных стран, особенно России и Китая", — высказался Лавриков.

В партии отметили, что слив воды с АЭС "Фукусима" в Тихий океан может привести к загрязнениям территорий, которые находятся далеко от места сброса, повлечь серьёзные последствия на окружающую среду и человека. В частности, "Зелёные" призвали установить счётчики радиоактивности возле Южно-Курильска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.