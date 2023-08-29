Вещество из сливаемой с "Фукусимы" воды оказалось способным вызывать рак

Тритий, который содержится в сброшенной с атомной электростанции "Фукусима-1" воде, может вызывать раковые заболевания. Об этом заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он отметил, что у рыб и людей разный метаболизм, соответственно, то, что не так сильно опасно для подводных животных, для человека смертельно.

"Есть бесчисленное количество примеров, когда тритий использовался той или иной промышленностью, попадал в человеческий организм и резко возрастала онкологическая составляющая. Первый случай произошёл в США, когда девушки на часовой фабрике использовали тритий для циферблатов часов", — отметил Кузнецов в беседе с телеканалом "Звезда".