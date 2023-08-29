Вещество из сливаемой с "Фукусимы" воды оказалось способным вызывать рак
Эксперт Кузнецов: Тритий из сброшенной с "Фукусимы-1" воды может вызвать рак
Тритий, который содержится в сброшенной с атомной электростанции "Фукусима-1" воде, может вызывать раковые заболевания. Об этом заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он отметил, что у рыб и людей разный метаболизм, соответственно, то, что не так сильно опасно для подводных животных, для человека смертельно.
"Есть бесчисленное количество примеров, когда тритий использовался той или иной промышленностью, попадал в человеческий организм и резко возрастала онкологическая составляющая. Первый случай произошёл в США, когда девушки на часовой фабрике использовали тритий для циферблатов часов", — отметил Кузнецов в беседе с телеканалом "Звезда".
По его словам, девушки постоянно, чтобы кисточка была острая, макали её в раствор, а затем губами придавали окончательную форму и наносили состав.
До конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" планируют сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. На фоне этого Китай и Россия высказывали Японии претензии. Несмотря на это, 24 августа Япония начала осуществлять запланированное. В ответ на шаг КНР закрыла границу для японских морепродуктов. По мнению экспертов, последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию. Роспотребнадзор усилил контроль за привезённой рыбной продукцией. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков сообщил, что Москва попросит Японию исследовать воду в районе сброса.
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