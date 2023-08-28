Китайцы стали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Жители Китая принялись вывозить соль через международный автомобильный пункт пропуска Пограничный в Приморском крае после того, как Япония начала сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

"У китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар в багаже. Объёмы незначительны. Вес не фиксируем", — приводит РИА "Новости" сообщение.