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28 августа, 06:47

Китайцы стали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Жители Китая принялись вывозить соль через международный автомобильный пункт пропуска Пограничный в Приморском крае после того, как Япония начала сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

"У китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар в багаже. Объёмы незначительны. Вес не фиксируем", — приводит РИА "Новости" сообщение.

Причём раньше китайцы не провозили соль. И такое увеличение спроса фиксируется только в МАПП Пограничный. Большого ажиотажа среди жителей КНР вокруг скупки соли в РФ нет.

Раскрыты результаты анализа на тритий в рыбе у места сброса воды с "Фукусимы-1"

Раскрыты результаты анализа на тритий в рыбе у места сброса воды с "Фукусимы-1"

Напомним, до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" планируют сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. На фоне этого Китай и Россия уже высказывали Японии претензии. Несмотря на это, 24 августа Япония начала осуществлять запланированное. В ответ на шаг КНР закрыла границу для японских морепродуктов. По мнению экспертов, последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию. Роспотребнадзор уже усилил контроль за привезённой рыбной продукцией. При этом зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва попросит Японию исследовать воду в районе сброса.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук
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