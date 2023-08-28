Китайцы стали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"
Жители Китая принялись вывозить соль через международный автомобильный пункт пропуска Пограничный в Приморском крае после того, как Япония начала сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
"У китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар в багаже. Объёмы незначительны. Вес не фиксируем", — приводит РИА "Новости" сообщение.
Причём раньше китайцы не провозили соль. И такое увеличение спроса фиксируется только в МАПП Пограничный. Большого ажиотажа среди жителей КНР вокруг скупки соли в РФ нет.
Напомним, до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" планируют сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. На фоне этого Китай и Россия уже высказывали Японии претензии. Несмотря на это, 24 августа Япония начала осуществлять запланированное. В ответ на шаг КНР закрыла границу для японских морепродуктов. По мнению экспертов, последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию. Роспотребнадзор уже усилил контроль за привезённой рыбной продукцией. При этом зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва попросит Японию исследовать воду в районе сброса.
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