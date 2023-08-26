Россия попросит Японию исследовать воду в районе сброса с "Фукусимы"
Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды в океан на японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Обложка © AP/TASS
Россия наблюдает за ситуацией после сброса воды с АЭС "Фукусима" и надеется, что Токио позволит заинтересованным странам взять пробы в данном районе. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации.
"Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. Китай и Россия высказывали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС, однако 24 августа Япония начала сливать её в океан. На фоне этого Китай закрыл границу для японских морепродуктов.