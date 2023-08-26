Россия попросит Японию исследовать воду в районе сброса с "Фукусимы"

Россия наблюдает за ситуацией после сброса воды с АЭС "Фукусима" и надеется, что Токио позволит заинтересованным странам взять пробы в данном районе. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации.