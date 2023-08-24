Физик предупредил об опасности японских морепродуктов из-за радиации
Физик Ожаровский: После слива воды с АЭС морепродукты могут накапливать радиацию
После слива воды с аварийной АЭС "Фукусима" обитатели Тихого океана будут накапливать радиацию, которая может нанести колоссальный вред человеку при попадании внутрь. Об этом предупредил эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза инженер-физик Андрей Ожаровский.
"Опасность в том, что поднимется концентрация трития и йода. Но дело не в том, что океан станет радиоактивным, и кто-то, выйдя на берег, получит облучение от воды. Главная опасность — во внутреннем облучении. А как внутрь человека может попасть тритий или йод-129? С морепродуктами", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".
Ожаровский подчеркнул, что дополнительные дозы радиации чреваты серьёзными последствиями. Для одних это может стать "спусковым крючком", который приведёт к ухудшению здоровья, а для других — это прямой путь к онкологическому заболеванию.
Ранее Лайф сообщал, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. Причём Китай и Россия высказывали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС. Однако сегодня, 24 августа, Япония начала сливать её в океан, на фоне этого Китай закрыл границу для японских морепродуктов.
ТАСС / Игорь Беляев