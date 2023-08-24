Регион

Уведомления отключены

24 августа, 17:00

Физик предупредил об опасности японских морепродуктов из-за радиации

Физик Ожаровский: После слива воды с АЭС морепродукты могут накапливать радиацию

После слива воды с аварийной АЭС "Фукусима" обитатели Тихого океана будут накапливать радиацию, которая может нанести колоссальный вред человеку при попадании внутрь. Об этом предупредил эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза инженер-физик Андрей Ожаровский.

"Опасность в том, что поднимется концентрация трития и йода. Но дело не в том, что океан станет радиоактивным, и кто-то, выйдя на берег, получит облучение от воды. Главная опасность — во внутреннем облучении. А как внутрь человека может попасть тритий или йод-129? С морепродуктами", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Ожаровский подчеркнул, что дополнительные дозы радиации чреваты серьёзными последствиями. Для одних это может стать "спусковым крючком", который приведёт к ухудшению здоровья, а для других — это прямой путь к онкологическому заболеванию.

Рыбу из Японии начали усиленно проверять из-за слива радиоактивной воды в океан

Рыбу из Японии начали усиленно проверять из-за слива радиоактивной воды в океан

Ранее Лайф сообщал, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. Причём Китай и Россия высказывали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС. Однако сегодня, 24 августа, Япония начала сливать её в океан, на фоне этого Китай закрыл границу для японских морепродуктов.

Обложка ©

ТАСС / Игорь Беляев

Наталья Исакова
  • Новости
  • Япония
  • Экология
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров