Физик предупредил об опасности японских морепродуктов из-за радиации

После слива воды с аварийной АЭС "Фукусима" обитатели Тихого океана будут накапливать радиацию, которая может нанести колоссальный вред человеку при попадании внутрь. Об этом предупредил эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза инженер-физик Андрей Ожаровский.

"Опасность в том, что поднимется концентрация трития и йода. Но дело не в том, что океан станет радиоактивным, и кто-то, выйдя на берег, получит облучение от воды. Главная опасность — во внутреннем облучении. А как внутрь человека может попасть тритий или йод-129? С морепродуктами", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".