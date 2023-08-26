Раскрыты результаты анализа на тритий в рыбе у места сброса воды с "Фукусимы-1"

Сотрудники японского Управления рыболовства не нашли следов трития в рыбе, выловленной недалеко от места, где в океан сбросили очищенную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте управления.

Как уточняется, 25 августа рыбу поймали сетями всего в пяти километрах от места слива. При этом местное агентство Kyodo сообщило, что управление намерено каждый день предоставлять отчёты в течение месяца. Таким образом власти хотят снизить опасения по поводу возможных последствий сброса воды как в стране, так и за рубежом.