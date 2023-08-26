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26 августа, 10:12

Раскрыты результаты анализа на тритий в рыбе у места сброса воды с "Фукусимы-1"

Управление рыболовства Японии: В пойманной у "Фукусимы-1" рыбе не нашли тритий

Сотрудники японского Управления рыболовства не нашли следов трития в рыбе, выловленной недалеко от места, где в океан сбросили очищенную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте управления.

Как уточняется, 25 августа рыбу поймали сетями всего в пяти километрах от места слива. При этом местное агентство Kyodo сообщило, что управление намерено каждый день предоставлять отчёты в течение месяца. Таким образом власти хотят снизить опасения по поводу возможных последствий сброса воды как в стране, так и за рубежом.

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Ранее стало известно, до конца марта следующего года с аварийной АЭС "Фукусима-1" планируют сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. На фоне этого Китай и Россия уже высказывали Японии претензии. Несмотря на это, 24 августа Япония начала осуществлять запланированное. В ответ на шаг КНР закрыла границу для японских морепродуктов. По мнению экспертов, последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию. Роспотребнадзор уже усилил контроль за привезённой рыбной продукцией. При этом зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва попросит Японию исследовать воду в районе сброса.

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ТАСС / AP

Николь Вербер
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