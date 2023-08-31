В Приморье вынесли вердикт по безопасности рыбы, выловленной вблизи "Фукусимы"
Россельхознадзор Приморья: Добытая вблизи "Фукусимы" рыба не радиоактивна
Выловленная после сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1" рыба не содержит следы радиоактивных веществ. Об этом рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора по итогам первых проб продукции.
"В августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено", — говорится в заявлении.
В ведомстве заверили, что продолжат радиологический контроль за рыбой, добытой в акватории вблизи японской АЭС.
Напомним, до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" планируют сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. На фоне этого Китай и Россия высказывали Японии претензии. Однако 24 августа всё же начался сброс воды. КНР закрыла границу для японских морепродуктов, а Роспотребнадзор усилил контроль за привезённой продукцией. Чтобы доказать безопасность фукусимских морепродуктов, премьер-министр Японии Фумио Кисида на камеру съел их.
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