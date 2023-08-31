В Приморье вынесли вердикт по безопасности рыбы, выловленной вблизи "Фукусимы"

Выловленная после сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1" рыба не содержит следы радиоактивных веществ. Об этом рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора по итогам первых проб продукции.

"В августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено", — говорится в заявлении.