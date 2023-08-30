Диетолог предупредила премьера Японии, съевшего на камеру фукусимскую рыбу, о риске рака
Диетолог Кондаурова: У Кисиды после рыбы с Фукусимы может развиться рак
У премьер-министра Японии Фумио Кисиды может развиться рак, если он продолжительное время будет есть рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима после сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом предупредила в беседе с Лайфом диетолог-психолог, нутрициолог для деловых женщин, член КДЦ "Диетологи России" Анастасия Кондаурова.
Диетолог-психолог, нутрициолог для деловых женщин, член КДЦ "Диетологи России" Анастасия Кондаурова. Фото предоставлено Лайфу
"Первым потенциальным риском употребления продуктов из Фукусимы является наличие радиоактивных веществ (цезий и йод), которые могут попасть в морепродукты из-за сброса радиоактивной воды с АЭС... Продолжительное потребление может повлечь за собой риск развития рака и других заболеваний, связанных с радиацией", — объяснила она.
Разовое употребление такого блюда проблем не несёт, добавила врач. Чтобы подтвердить безопасность и прозрачность ситуации с океаном после сброса воды с АЭС, нужно обеспечить точные и независимые проверки продуктов из Фукусимы. А если радиоактивные вещества всё-таки находятся, то следует об этом сообщать. Кондаурова призвала людей задуматься о покупке дозиметра для измерения уровня радиации.
Ранее Кисида и члены кабмина Японии на камеру съели рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Тем самым власти хотели показать, что рыба остаётся безопасной. Лайф напоминает, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" хотят сбросить 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. Запланированное начало осуществляться 24 августа. По мнению экспертов, последствия сброса воды с "Фукусимы" могут задеть и Россию. В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за привезённой рыбной продукцией.
Twitter / 首相官邸