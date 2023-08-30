Диетолог предупредила премьера Японии, съевшего на камеру фукусимскую рыбу, о риске рака

У премьер-министра Японии Фумио Кисиды может развиться рак, если он продолжительное время будет есть рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима после сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом предупредила в беседе с Лайфом диетолог-психолог, нутрициолог для деловых женщин, член КДЦ "Диетологи России" Анастасия Кондаурова.

Диетолог-психолог, нутрициолог для деловых женщин, член КДЦ "Диетологи России" Анастасия Кондаурова. Фото предоставлено Лайфу

"Первым потенциальным риском употребления продуктов из Фукусимы является наличие радиоактивных веществ (цезий и йод), которые могут попасть в морепродукты из-за сброса радиоактивной воды с АЭС... Продолжительное потребление может повлечь за собой риск развития рака и других заболеваний, связанных с радиацией", — объяснила она.