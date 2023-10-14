ОЗХО изучит доказательства применения Украиной запрещённых веществ

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обещал изучить полученные от России доказательства применения Украиной запрещённых Конвенцией по запрещению химического оружия (КЗХО) веществ. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин по итогам встречи с Ариасом.

"6 октября я встретился с гендиректором ОЗХО Фернандо Ариасом и передал ему материалы, содержащие доказательства применения украинскими националистами запрещённых по КЗХО веществ. Он принял от нас эти сведения. Заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы", — сказал дипломат журналистам.

По его словам, сведения получили гриф ОЗХО "особо защищено" для того, чтобы предотвратить спекуляции, политическое давление и провокации вокруг инцидентов. Шульгин выразил надежду на объективный и профессиональный подход ОЗХО к изучению полученных файлов.